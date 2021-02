Sanremo, concorrente positivo al Covid: cosa succede ora (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sanremo un positivo al Covid – Solonotizie24Rumore al Festival di Sanremo. Uno dei cantanti in gara in queste ore ha scoperto di essere positivo al Coronavirus, il tutto grazie alla lunga scia di controlli che la produzione ha deciso di mettere in atto per mantenere in sicurezza il perimetro ed evitare il propagarsi dei contagi tra gli artisti che fornisce esibirsi dal 2 marzo al 6 marzo 2021. Nel corso delle settimane si è spesso parlato dell’organizzazione per poter realizzare il Festival di Sanremo 2021 , senza dover rimandare così la manifestazione. Il direttore artistico, insieme alla produzione, non hanno lasciato nulla al caso e quindi alta la guardia con l’uso dei test rapidi e non solo. Adesso che uno degli artisti è risultato positivo al ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)unal– Solonotizie24Rumore al Festival di. Uno dei cantanti in gara in queste ore ha scoperto di essereal Coronavirus, il tutto grazie alla lunga scia di controlli che la produzione ha deciso di mettere in atto per mantenere in sicurezza il perimetro ed evitare il propagarsi dei contagi tra gli artisti che fornisce esibirsi dal 2 marzo al 6 marzo 2021. Nel corso delle settimane si è spesso parlato dell’organizzazione per poter realizzare il Festival di2021 , senza dover rimandare così la manifestazione. Il direttore artistico, insieme alla produzione, non hanno lasciato nulla al caso e quindi alta la guardia con l’uso dei test rapidi e non solo. Adesso che uno degli artisti è risultatoal ...

