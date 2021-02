Rui Silva: «Il Napoli è una grande squadra. Li affronteremo con rispetto e determinazione» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il portiere del Granada, Rui Silva, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Stasera il Granada affronterà il Napoli in Europa League. «Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con rispetto e determinazione. Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del Napoli. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Una sfida che ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col Napoli, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere». Sul Napoli: «Il Napoli è una squadra ben organizzata e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il portiere del Granada, Rui, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Stasera il Granada affronterà ilin Europa League. «Sarà una partita difficile contro una. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con. Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Una sfida che ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere». Sul: «Ilè unaben organizzata e ...

