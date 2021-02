Ricatto a luci rosse ai clienti delle lucciole in Canton Ticino

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Como, 18 febbraio 2021 - Per sbarcare il lunario si era inventato un: un trentasettenne italiano, ma domiciliato da tempo in, che spiava ie ...

laregione : Ricatto a luci rosse, fermato un 37enne nel Luganese -

Ultime Notizie dalla rete : Ricatto luci

laRegione

Accusato di estorsione un trentasettenne italiano. Chiedeva migliaia di franchi per non divulgare il loro "vizietto" ...Un uomo di 37 anni è accusato dalle autorità elvetiche di avere ricattato clienti di prostitute operanti in Svizzera. L'uomo, italiano domiciliato nel Luganese, è stato fermato e interrogato. L'inchie ...