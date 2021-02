Pirlo: «Un errore non può scalfire quel che stiamo facendo» – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Porto, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha difeso Rodrigo Bentancur Parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Porto, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha difeso Rodrigo Bentancur dopo l’errore commesso in occasione del primo gol dei portoghesi. COSTRUZIONE DAL BASSO – «Continuerà a chiedere la costruzione dal basso perché ti può portare dei vantaggi. Stasera è stato fatto un errore, non avendo giocatori di un certo tipo davanti sarebbe inutile lanciare lungo. Un errore non può scalfire quello che stiamo facendo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Porto, il tecnico della Juventus Andreaha difeso Rodrigo Bentancur Parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Porto, il tecnico della Juventus Andreaha difeso Rodrigo Bentancur dopo l’commesso in occasione del primo gol dei portoghesi. COSTRUZIONE DAL BASSO – «Continuerà a chiedere la costruzione dal basso perché ti può portare dei vantaggi. Stasera è stato fatto un, non avendo giocatori di un certo tipo davanti sarebbe inutile lanciare lungo. Unnon puòlo che». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo errore Cassano: So io quale è il problema di Ronaldo ... che con l'idea di calcio di Andrea Pirlo poteva andare in difficoltà . Fa un gol a partita, è vero,... Qualche errore ci sta se vuoi impostare dal basso, però la Juve deve giocare diversamente in ...

Juventus, pioggia di critiche ad Andrea Pirlo: Capello e Del Piero duri Nel primo tempo l'errore madornale di Bentancur, nel secondo otto difensori non sono stati attenti ... che con l'idea di calcio di Andrea Pirlo poteva andare in difficoltà . Fa un gol a partita, è vero,...

Juve mai cosi brutta e senz’anima Pirlo in questi mesi, nonostante qualche buona prestazione, non è riuscito a dare un’idea di gioco ed un’impronta al gruppo. Certo scaricare tutte le colpe sul mister non sarebbe corretto. L’errore ...

