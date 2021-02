Pelonzi | appello unità M5S è richiesta aiuto dopo fallimento

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Anche quest’anno nel bilancio permangono i soliti problemi presenti da 5 anni: difficolta’ di entrate e difficolta’ di spesa. Questo per l’incapacita’ di indirizzare gli uffici. Il nostro giudizio e’ totalmente negativo e l’all’unita’ e’ davvero arrivatoil triplice fischio dell’arbitro. Troppo tardi.” “Noi rispondiamo all’di unita’ sulla riforma per Roma Capitale o sulle emergenze ma non possiamo rispondere ad ununita’ su un bilancio che arriva in campagna elettorale e che sembra piu’ unadi, una ciambella di salvataggio, di fronte al”. Cosi’ il capogruppo del Pd nell’Assemblea Capitolina di Roma, Giulio, nel corso dell’intervento in aula prima del voto finale sul bilancio di ...

