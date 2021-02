Open House su HGTV | puntate | orari e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 18 febbraio 2021): la casa più bella è un programma tv della categoria reality che va in onda da giovedì 18 febbraio 2021 in chiaro su Home Garden TV . Si tratta di un format che rientra nel filone delle gare tra proprietari di casa, non troppo distante dal “cugino” Cortesie per gli Ospiti in onda su Real Time. E Infatti col programma suddetto ha in comune uno dei giudici, il simpatico Diego Thomas che però qui fa coppia con Giulia Garbi. La gara prevede tre case, i cui proprietari si sfidano nelle categorie location, layout (la distribuzione degli ambienti e la disposizione degli arredi), stile (l’insieme dato da tessuti, finiture, materiali e colori) e personalità.: la casa più bella –: la casa più bella va in onda in ...