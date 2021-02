Moncler | utile 2020 in calo del 16% Dividendo di 0 | 45 euro

Ultime Notizie dalla rete : Moncler utile

, azienda d'abbigliamento quotata sull'MTA di Borsa Italia, ha chiuso il 2020 con ricavi ... L'netto si è assestato a quota 300,4 milioni di euro, in calo del 16% rispetto ai 358,7 milioni ......39 miliardi di euro, un risultato operativo per 306 milioni di euro (con una marginalità del 22%) e unnetto di 199 milioni di euro.ha puntualizzato che nel solo quarto trimestre 2020 ,...(Teleborsa) – Moncler, azienda d’abbigliamento quotata sull’MTA di Borsa Italia, ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati di 1,44 miliardi di euro, in calo dell’11% ...Moncler ha archiviato il 2020 con risultati in gran parte migliori delle attese. I ricavi consolidati si attestano a 1.440,4 milioni ...