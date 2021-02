Modello Red 2021 | scadenza 1° marzo Chi deve inviarlo e chi è escluso

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Importantein arrivo per i pensionati. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a inviare all’INPS il cd. “RED” (“Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”), entro la data del 1°. La, però, non vale indistintamente per tutti i pensionati ma esclusivamente per coloro che hanno ricevuto, oltre alla pensione, anche redditi diversi. Chiaramente tali redditi fanno riferimento al 2019. Quindi, come specificato dall’INPS stesso, ladell’1°è operativa: per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2020 (per l’anno dei redditi realizzati nel 2019); per la campagna solleciti 2019 (per i redditi del 2018) tramite soggetto abilitato convenzionato con ...