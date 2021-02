Luca Laurenti dove sta? Fan preoccupati per il conduttore: ecco perché non si hanno sue notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che fine ha fatto Luca Laurenti? In molti continuano a chiedersi, con l’avvicinarsi delle nuove puntate di Avanti un altro, che fine abbia fatto Luca Laurenti: per San Valentino Paolo Bonolis ha pubblicato un collage di scatti in cui si scambia ironiche effusioni con l’amico di sempre, ma ciò non è bastato a placare la preoccupazione dei fan. Il comico e cantante non possiede un suo profilo personale sui social, così ogni volta che appare qualche post o scatto in cui è coinvolto, chi lo segue coglie l’occasione per sapere come se la stia passando o dove si trovi, augurandosi che vada tutto per il meglio. Se una volta si rumoreggia che Luca Laurenti abbia litigato con Paolo Bonolis, un’altra ci si angoscia per la sua salute. “Ma che fine ha fatto?” è la ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che fine ha fatto? In molti continuano a chiedersi, con l’avvicinarsi delle nuove puntate di Avanti un altro, che fine abbia fatto: per San Valentino Paolo Bonolis ha pubblicato un collage di scatti in cui si scambia ironiche effusioni con l’amico di sempre, ma ciò non è bato a placare la preoccupazione dei fan. Il comico e cantante non possiede un suo profilo personale sui social, così ogni volta che appare qualche post o scatto in cui è coinvolto, chi lo segue coglie l’occasione per sapere come se la stia passando osi trovi, augurandosi che vada tutto per il meglio. Se una volta si rumoreggia cheabbia litigato con Paolo Bonolis, un’altra ci si angoscia per la sua salute. “Ma che fine ha fatto?” è la ...

