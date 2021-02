Lotto estrazioni di oggi 18 febbraio in DIRETTA (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alle 20 la DIRETTA delle estrazioni del Lotto di oggi 18 febbraio. I numeri del SuperenaLotto e di SimboLotto estrazioni del Lotto di oggi 18 febbraio alle ore 20Secondo appuntamento settimanale con il gioco del Lotto. Alle ore 20 verranno estratti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto di oggi 18 febbraio. Alla stessa ora prendono il via anche le estrazioni del SuperenaLotto che hanno sul piatto il supermontepremi del jackpot. Quasi 110 milioni di euro. E prima delle 20.30 è il turno delle estrazioni di SimboLotto, il gioco gratuito abbinato al ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alle 20 ladelledeldi18. I numeri del Superenae di Simbodeldi18alle ore 20Secondo appuntamento settimanale con il gioco del. Alle ore 20 verranno estratti i numeri vincenti delledeldi18. Alla stessa ora prendono il via anche ledel Superenache hanno sul piatto il supermontepremi del jackpot. Quasi 110 milioni di euro. E prima delle 20.30 è il turno delledi Simbo, il gioco gratuito abbinato al ...

mazzocchitti : @dinoforitaly @MarcG_69 Che in questo paese è meglio non votare Basterebe la ruota delle estrazioni del lotto Ogni… - zazoomblog : Estrazioni di oggi 18 febbraio del Superenalotto Lotto e 10eLotto - #Estrazioni #febbraio #Superenalotto - italiaserait : Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 18 febbraio 2021: i numeri vincenti - zazoomblog : Estrazioni Lotto e Superenalotto giovedì 18 febbraio 2021: jackpot da 109 milioni di euro - #Estrazioni #Lotto… - leggoit : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 febbraio 2021: numeri vincenti e quote -