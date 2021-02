Latina, “Ora ci devi dare 2.000 euro”: dopo la rapina tornano dal titolare del Barber Shop (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono state eseguiti due arresti per due noti pregiudicati di Latina: parliamo di un 28enne ed un 27enne, finiti in carcere per rapina e tentata estorsione. L’esecuzione è riuscita grazie alle indagini della Polizia di Stato di Latina. L’attività investigativa ha inizio lo scorso 12 gennaio, dopo una rapina subita dal titolare di un Barber Shop in pieno cittadino. Durante la rapina, l’uomo è stato vittima di un’aggressione, riportando infatti una frattura al naso. Data la situazione, l’uomo ha denunciato l’accaduto e ha descritto nel dettaglio i due malviventi agli agenti della Squadra Volanti intervenuti sul posto. Leggi anche: rapina, estorsione e associazione a delinquere: arrestato 52enne di Formia Gli agenti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono state eseguiti due arresti per due noti pregiudicati di: parliamo di un 28enne ed un 27enne, finiti in carcere pere tentata estorsione. L’esecuzione è riuscita grazie alle indagini della Polizia di Stato di. L’attività investigativa ha inizio lo scorso 12 gennaio,unasubita daldi unin pieno cittadino. Durante la, l’uomo è stato vittima di un’aggressione, riportando infatti una frattura al naso. Data la situazione, l’uomo ha denunciato l’accaduto e ha descritto nel dettaglio i due malviventi agli agenti della Squadra Volanti intervenuti sul posto. Leggi anche:, estorsione e associazione a delinquere: arrestato 52enne di Formia Gli agenti, ...

CorriereCitta : Latina, “Ora ci devi dare 2.000 euro”: dopo la rapina tornano dal titolare del Barber Shop - illicitaeffairs : lei non mi piaceva tanto prima non so perché comunque ora sono guarita sentendola meglio sembra quasi latina quindi… - LatinaBiz : Carabinieri Sono stati identificati gli autori di una violenta aggressione consumata nei giorni scorsi nella città… - emmell99 : Non io che oggi ho l'interrogazione di letteratura latina su tutto Virgilio ma ho perso tempo 3 giorni di vacanze a… - ConsVENapoles : RT @embavenitalia: Presidente @NicolasMaduro “La battaglia che porta avanti il #Venezuela è una battaglia per l’America Latina e l’umanità.… -