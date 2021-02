Kledi Kadiu papà per la seconda volta | l’annuncio sui social commuove i fan

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “La famiglia sta per allargarsi!” ha annunciato il ballerinosu Instagram. L’ex insegnante di Amici ha dato la notizia con una foto suimostrando, insieme alla moglie, le prime ecografie. Non sarà la sua prima esperienza come genitore, giàdella piccola Lea nata nel 2016. La foto e le prime notizie sul partoe la moglie Charlotte Lazzari sono “al settimo cielo“, come si legge sul post di Instagram. Una notizia che nessuno dei fan si aspettava e i cui indizi sono stati ben nascosti. Con 18 anni di differenza, la coppia ha già dato alla luce una figlia, Lea, nel 2016. La bambina era stata la damigella d’eccezione alle nozze dei genitori, celebrate il 26 giugno 2018. E ora è arrivato il momento per un altro passo importante, quello di allargare ...

infoitcultura : Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari, presto genitori bis - lillydessi : Kledi diventa papà per la seconda volta: Charlotte Lazzari è incinta - DiLei - stra_vip : Kledi Kadiu e Charlotte aspettano il secondo figlio - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Kledi Kadiu sarà presto papà bis, la moglie aspetta un figlio #KlediKadiu - MediasetTgcom24 : Kledi Kadiu sarà presto papà bis, la moglie aspetta un figlio #KlediKadiu -

Ultime Notizie dalla rete : Kledi Kadiu

TGCOM

, il famoso ballerino ed ex insegnante di Amici , ha ripercorso nello studio di Adriana Volpe alcune tappe della sua brillante carriera. Tra un aneddoto e l'altro, ricorda l'amicizia con ...diventerà papà per la seconda volta., ex storico ballerino di "Amici", ha dato il lieto annuncio assieme alla moglie Charlotte Lazzari: "Ad agosto - ha fatto sapere su ...Kledi Kadiu, il famoso ballerino ed ex insegnante di Amici, ha ripercorso nello studio di Adriana Volpe alcune tappe della sua brillante carriera. Tra un aneddoto e l’altro, ricorda l’amicizia con Mar ...You may be able to find more information about this and similar content at piano.io La giacca di Dior si contraddistingue per una silhouette morbida, un fit ampio, un taglio sartoriale dal design arch ...