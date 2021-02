Il principe Filippo, low profile anche in ospedale: «Non vuole troppe attenzioni» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da oltre 48 ore, davanti all’entrata principale dell’ospedale King Edward VII, a Londra, si sono radunati giornalisti, fotografi e video-reporter. In quella clinica privata, infatti, è ricoverato da martedì sera il principe Filippo: «Non si sentiva bene, quindi il medico personale gli ha consigliato di fare alcuni accertamenti», hanno rivelato fonti reali. «È stato accompagnato in auto, non in ambulanza». Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da oltre 48 ore, davanti all’entrata principale dell’ospedale King Edward VII, a Londra, si sono radunati giornalisti, fotografi e video-reporter. In quella clinica privata, infatti, è ricoverato da martedì sera il principe Filippo: «Non si sentiva bene, quindi il medico personale gli ha consigliato di fare alcuni accertamenti», hanno rivelato fonti reali. «È stato accompagnato in auto, non in ambulanza».

