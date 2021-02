Il Parlamento sia all'altezza di un riformista a Palazzo Chigi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel suo intervento davanti all’Aula del Senato, il Prof. Mario Draghi ha delineato le linee programmatiche di un governo europeista, progressista e riformista. Un governo con una visione per il futuro non legato a un’idea di spesa per conquistare fette di consenso nel presente ma a quella, produttiva e ad alto rendimento, per gettare i semi del domani perché “non si può sprecare il potere nella sola preoccupazione di conservarlo”. Un discorso animato da un profondo spirito repubblicano che è quello che servirà per combattere la pandemia ed affrontare la crisi economico-sociale che si aggrava ogni giorno di più e costruire un orizzonte di prospettive. Per questo, il tempo di questo esecutivo dovrà essere usato guardando al futuro, alle giovani generazioni che hanno il diritto di ricevere un Paese in grado di offrire lavoro, opportunità, progettualità e benessere. Un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel suo intervento davanti all’Aula del Senato, il Prof. Mario Draghi ha delineato le linee programmatiche di un governo europeista, progressista e. Un governo con una visione per il futuro non legato a un’idea di spesa per conquistare fette di consenso nel presente ma a quella, produttiva e ad alto rendimento, per gettare i semi del domani perché “non si può sprecare il potere nella sola preoccupazione di conservarlo”. Un discorso animato da un profondo spirito repubblicano che è quello che servirà per combattere la pandemia ed affrontare la crisi economico-sociale che si aggrava ogni giorno di più e costruire un orizzonte di prospettive. Per questo, il tempo di questo esecutivo dovrà essere usato guardando al futuro, alle giovani generazioni che hanno il diritto di ricevere un Paese in grado di offrire lavoro, opportunità, progettualità e benessere. Un ...

