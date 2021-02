Il centrodestra unito batte il centrosinistra anche con Conte in campo. L’ultimo sondaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021) centrodestra avanti in caso di voto, anche con la discesa in campo dell’ex premier Giuseppe Conte. È quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato dopo il voto di fiducia del Senato a Mario Draghi per la trasmissione di Porta a Porta, realizzato da Antonio Noto di “Noto Sondaggi”. Noto ha testato due scenari di voto: la situazione attuale e lo scenario politico in cui Conte fosse a capo del partito dei 5Stelle. L’attuale area di governo che mette insieme Lega, M5S, Pd, FI, Cambiamo, Leu, Noi con l’Italia e +Europa avrebbe un consenso che supera il 70% (70 con i partiti attuali e 73% con l’ingresso sulla scena politica di Conte alla guida dei 5Stelle). Noto Sondaggi, il centrodestra batte il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021)avanti in caso di voto,con la discesa indell’ex premier Giuseppe. È quanto emerge dalsulle intenzioni di voto realizzato dopo il voto di fiducia del Senato a Mario Draghi per la trasmissione di Porta a Porta, realizzato da Antonio Noto di “Noto Sondaggi”. Noto ha testato due scenari di voto: la situazione attuale e lo scenario politico in cuifosse a capo del partito dei 5Stelle. L’attuale area di governo che mette insieme Lega, M5S, Pd, FI, Cambiamo, Leu, Noi con l’Italia e +Europa avrebbe un consenso che supera il 70% (70 con i partiti attuali e 73% con l’ingresso sulla scena politica dialla guida dei 5Stelle). Noto Sondaggi, ilil ...

