Il cast del GF Vip 3 fa il tifo per Giulia Salemi: tranne una concorrente, ecco di chi si tratta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Grande parte del cast del GF Vip 3 sta facendo il tifo per salvare Giulia Salemi dalla nomination che la stanno vedendo sfidarsi contro Stefania Orlando. Domani sera, nel corso della nuova puntata serale del reality show, scopriremo chi avrà la meglio. Il cast del GF Vip 3 fa il tifo per Giulia Salemi: tranne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Grande parte deldel GF Vip 3 sta facendo ilper salvaredalla nomination che la stanno vedendo sfidarsi contro Stefania Orlando. Domani sera, nel corso della nuova puntata serale del reality show, scopriremo chi avrà la meglio. Ildel GF Vip 3 fa ilper... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

WeCinema : #PaoloVirzì è tornato dietro la cinepresa! Sono iniziate a Roma le riprese del suo nuovo film ‘Siccità’. Il cast: M… - team_world : Ieri sono ufficialmente terminate le riprese del film Don’t Worry Darling con #HarryStyles nel cast ?? A questo punt… - serietvsquad : Sono una protagonista Netflix semplice: ho i capelli rossi, mi lamento sempre e mi fidanzo con il più biondo del ca… - FabLabLazio : RT @LazioInnova: ??Partecipa a #GrandInnovationTour, la #competiton per affrontare il futuro nel settore del #Turismo. ??Per #Startup #SpinOf… - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ??Partecipa a #GrandInnovationTour, la #competiton per affrontare il futuro nel settore del #Turismo. ??Per #Startup #SpinOf… -