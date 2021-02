I numeri in chiaro, Pregliasco: «Con le varianti temiamo una tempesta: meglio essere cauti su palestre e ristoranti» – Il video (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Oggi si registra un aumento di casi di Coronavirus in Italia con valori di positività che oscillano di mezzo punto. Si tratta di una calma relativa con “previsioni del tempo” di tempesta per il prossimo futuro. Basti pensare all’Umbria dove l’occupazione delle terapie intensive ha superato il 59 per cento. In Basilicata e Valle d’Aosta, invece, non ci sono decessi e chissà che la Valle d’Aosta non possa diventare zona bianca a differenza della Lombardia che, invece, temo possa tornare in area arancione». A parlare a Open è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano secondo cui un lockdown pesante, adesso, «è difficile da attuare» anche «a causa della rabbia sociale, del disagio e dell’incredulità» della popolazione. Secondo i dati di oggi, i decessi sono 347 con i contagi che tornano ad aumentare (+13.762) ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Oggi si registra un aumento di casi di Coronavirus in Italia con valori di positività che oscillano di mezzo punto. Si tratta di una calma relativa con “previsioni del tempo” diper il prossimo futuro. Basti pensare all’Umbria dove l’occupazione delle terapie intensive ha superato il 59 per cento. In Basilicata e Valle d’Aosta, invece, non ci sono decessi e chissà che la Valle d’Aosta non possa diventare zona bianca a differenza della Lombardia che, invece, temo possa tornare in area arancione». A parlare a Open è il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano secondo cui un lockdown pesante, adesso, «è difficile da attuare» anche «a causa della rabbia sociale, del disagio e dell’incredulità» della popolazione. Secondo i dati di oggi, i decessi sono 347 con i contagi che tornano ad aumentare (+13.762) ...

