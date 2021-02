Granada | Rui Silva | “Napoli favorito | ma abbiamo un’arma in più Affronteramo un grande squadra”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilscalda i motori in vista della sfida contro il.Manca sempre meno a, sfida valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League che andrà in scena questa sera al "Nuevo Estadio de Los Cármenes". Un match analizzato a poche ore dal fischio d'inizio dall'estremo difensore della compagine spagnola, Rui, intervenuto ai microfoni della "Gazzetta dello Sport". "Sarà una partita difficile contro una. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con rispetto e determinazione. Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del. Sabatoaffrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e ...

... Mario; Bakayoko, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. QUOTE E PRONOSTICO Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l'agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per......formazioni: Silva; Duarte, Vallejo, Sanchez; Foulquier, Gonalons, Herrera, Neva; Machis, Molina, Kenedy Allenatore: Martinez. Napoli : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario;