GF Vip | Rosalinda in crisi | uscirà dalla casa?

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Cannavò, ad un passofine del reality, sta vivendo una situazione di stress emotivo e personale; dopo aver ufficializzato il suo interesse per Andrea Zenga, la ragazza è stata diffidata dal suo ex Giuliano ed è continuamente attaccata da frecciatine da parte di Dayane. La ragazza è paralizzata dal dolore.Cannavò sta vivendo dei momenti di forte stress emotivo e psicologico a causa dei numerosi eventi che Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - unaparolina : La nuova coppia del #gfvip - gf_vip_2020 : RT @TheUkraineYana: Zenga: questa voglia di cercarti sempre, era da tanto che non mi capitava Rosalinda: è perchè c'è qualcosa di bello e n… - ZengaGfvip : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Il Fatto Quotidiano

Grande FratelloCannavò e Andrea Zenga sempre più dolci Dolci baci, dolci confessioni. Ormaiha deciso di esporsi e Andrea si fa avanti senza dubbi per cercare di conquistare ...Tra le due ragazze infatti l'avventura nel ' Grande Fratello' era iniziata con una serie di ... le coppie in gioco erano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Andrea Zenga eCannavò e ...chiede prontamente Rosalinda; la seconda parte del messaggio non è molto chiara ai compagni d'avventura che chiedono spiegazioni al coinquilino. Chi sarà il destinatario della seconda parte del messag ...Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. I due si spingono oltre: baci a tutte le ore e intimità bollente sotto le lenzuola nel lettone della Casa. Rosa ...