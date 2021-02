GF Vip, Rosalinda Cannavò torna a parlare dell’Ares: “Mi sentivo morire” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ragazza racconta a Zenga di un trauma subito sul set della fiction Rosalinda Cannavò chiacchierando con Andrea Zenga ieri sera ha raccontato di un’esperienza traumatica vissuta mentre recitava per la fiction targata Ares, “L’onore e il rispetto 3”. Così ha ricordato un retroscena, mentre si trovava sul set e ha avuto paura: “Ero Venere, la figlia di Giuliana De Sio. In una scena lui mi ha uccisa e messa nel cofano. Facevo la morta, ma in realtà ero viva. Ero nel cofano in questa macchina d’epoca. Stavo scomodissima, io ero dentro il cofano che pregavo, soffro di claustrofobia. Sento lo stop della regia e sento urlare tutti ‘come cavolo si apre questa auto?’. Non capivano come si apriva il cofano. Ero ‘impanicata’, graffiavo e davo i pugni. Mi sono sentita morire. Bruttissimo ragazzi, sono rimasta dentro un bel po’.” Leggi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ragazza racconta a Zenga di un trauma subito sul set della fictionchiacchierando con Andrea Zenga ieri sera ha raccontato di un’esperienza traumatica vissuta mentre recitava per la fiction targata Ares, “L’onore e il rispetto 3”. Così ha ricordato un retroscena, mentre si trovava sul set e ha avuto paura: “Ero Venere, la figlia di Giuliana De Sio. In una scena lui mi ha uccisa e messa nel cofano. Facevo la morta, ma in realtà ero viva. Ero nel cofano in questa macchina d’epoca. Stavo scomodissima, io ero dentro il cofano che pregavo, soffro di claustrofobia. Sento lo stop della regia e sento urlare tutti ‘come cavolo si apre questa auto?’. Non capivano come si apriva il cofano. Ero ‘impanicata’, graffiavo e davo i pugni. Mi sono sentita. Bruttissimo ragazzi, sono rimasta dentro un bel po’.” Leggi ...

