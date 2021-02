GF Vip, anticipazioni 19 febbraio: confronto tra Dayane Mello e Adua del Vesco (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani 19 febbraio, in prime time su Canale 5, andrà in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso del nuovo appuntamento una concorrente della casa dovrà dire ‘addio’ al sogno della finale. A contendersi la permanenza in casa ad oggi ci sono la showgirl Stefania Orlando (grande amica di Tommaso Zorzi) e Giulia Salemi (fidanzata di Tommaso Zorzi). Nel corso della lunga diretta, il padrone di casa Alfonso Signorini, tornerà a collegarsi in diretta con i Vipponi della Casa per fare insieme a loro il punto della situazione. Scopriamo insieme altre anticipazioni flash. anticipazioni GF Vip: nuovo confronto tra Dayane Mello e Adua del Vesco Nel corso del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini, tornerà a parlare del rapporto che lega ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani 19, in prime time su Canale 5, andrà in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso del nuovo appuntamento una concorrente della casa dovrà dire ‘addio’ al sogno della finale. A contendersi la permanenza in casa ad oggi ci sono la showgirl Stefania Orlando (grande amica di Tommaso Zorzi) e Giulia Salemi (fidanzata di Tommaso Zorzi). Nel corso della lunga diretta, il padrone di casa Alfonso Signorini, tornerà a collegarsi in diretta con i Vipponi della Casa per fare insieme a loro il punto della situazione. Scopriamo insieme altreflash.GF Vip: nuovotradelNel corso del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini, tornerà a parlare del rapporto che lega ...

Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 febbraio: eliminazione e...caos in casa - infoitcultura : Anticipazioni GF Vip, Rosalinda Cannavò abbandona? “Non ce la faccio più” - Rojname_com : Stasera in tv, GF Vip: Giuliano entra nella casa per Rosalinda? Anticipazioni [Yahoo] - infoitcultura : Stasera in tv, Gf Vip: Zenga e Rosalinda mai così vicini, Giuliano entra in casa? Anticipazioni - infoitcultura : Anticipazioni GF Vip: terzo finalista e straordinario ritorno -