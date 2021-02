Ex Ilva | Giorgetti convoca i sindacati Whirlpool protesta sotto il Mise

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Incontro tra ie il ministrosull’exper decidere come muoversi dopo la sentenza del Tar di Lecce. ROMA – Incontro tra ie il ministrosull’ex. Dopo la sentenza del Tar di Lecce sull’area caldo, il nuovo titolare delhato le parti sociali per capire come muoversi. “La prossima settimana – hanno assicurato i, riportati dall’Ansa – il ministro inizierà a studiare il fascicolo e la nostra sarà una delle prime vertenze che affronterà“. La sentenza del Tar L’incontro è stato programmato dopo la sentenza del Tar di Lecce. I giudici hanno ordinato ad ArcelorMittal di spegnere entro 60 giorni l’area caldo per il rischio di problemi di salute dei cittadini di ...

La questione sarà discussa domani 19 febbraio anche con il neo Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, che ha convocato un tavolo sulla questione ex. Frattanto, i Commissari ...... venerdì 19 febbraio, alle 14:30 per una riunione sul'expresso il ministero dello Sviluppo economico. Sarà presente il neoministro Giancarlo. Le urgenze per le imprese, la formazione ...Sta di fatto che anche Matteo Salvini, pur continuando ad attaccare, sembra si sia fatto una ragione del fatto che per ora Arcuri resterà e ha spostato il bersaglio sull’Ilva dicendo che Arcuri gestis ...ArcelorMittal non ci sta e propone un nuovo ricorso contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto.