El Shaarawy | «Contentissimo per l’esordio | ci divertiremo fino a fine stagione»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Stephan Elha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga. Le sue parole Stephan Elha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga. Le sue parole. «Sono contento, c’è stata anche una bella vittoria. Non è stata una partita facile perché il Braga è una squadra forte, poi abbiamo perso tre giocatori per un problema fisico, abbiamo fatto una partita di sacrificio ed è importante non aver preso gol. Se mi divertirò? Sì, abbiamo tanti giocatori di qualità e spero di dare il mio contributo» Leggi su Calcionews24.com

Ha voluto con forza la Roma, Stephan El Shaarawy, che ha rescisso il contratto milionario con lo Shangai Shenhua per tornare a vestirsi di giallorosso. Un amore incondizionato che ha favorevolmente impressionato anche Paulo Fonseca, che lo ha indicato come esempio di attaccamento alla maglia.