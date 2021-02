Draghi, l’Europa e la sovranità nazionale. La versione di Ippolito (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con la fiducia ottenuta ieri al Senato, e con il favore di oggi alla Camera, il governo di Mario Draghi ha completato l’iter istituzionale, potendo essere da domani pienamente in carica. È pressoché inutile tessere le lodi di una soluzione positiva e necessaria che gode del favore quasi totale del Parlamento. La situazione reale è drammatica, e la soluzione radicale è stata imposta dagli eventi stessi. È invece utile entrare almeno provvisoriamente, in attesa magari di farlo concretamente in seguito, sui temi e le prospettive esposte nel primo vero debutto pubblico e programmatico del presidente del Consiglio, quello del discorso di ieri. Innanzitutto, l’appello di Draghi al governo della Repubblica. Per capirne il senso è importante la citazione invocata di Cavour, il quale riteneva che il rafforzamento dell’autorità derivasse dalla capacità di ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con la fiducia ottenuta ieri al Senato, e con il favore di oggi alla Camera, il governo di Marioha completato l’iter istituzionale, potendo essere da domani pienamente in carica. È pressoché inutile tessere le lodi di una soluzione positiva e necessaria che gode del favore quasi totale del Parlamento. La situazione reale è drammatica, e la soluzione radicale è stata imposta dagli eventi stessi. È invece utile entrare almeno provvisoriamente, in attesa magari di farlo concretamente in seguito, sui temi e le prospettive esposte nel primo vero debutto pubblico e programmatico del presidente del Consiglio, quello del discorso di ieri. Innanzitutto, l’appello dial governo della Repubblica. Per capirne il senso è importante la citazione invocata di Cavour, il quale riteneva che il rafforzamento dell’autorità derivasse dalla capacità di ...

