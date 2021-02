Crollo Napoli, rivolta contro Gattuso: “Subito esonero!” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Napoli sotto di due gol alla fine del primo tempo con il Granada. Il rinnovo di Gattuso sembra utopia, i tifosi vogliono l’esonero immediato Gennaro Gattuso e il Napoli, un rapporto al capolinea. L’allenatore calabrese, scelto da Aurelio De Laurentiis a dicembre per sostituire Carlo Ancelotti, sembra destinato ad abbandonare la sua panchina al termine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021)sotto di due gol alla fine del primo tempo con il Granada. Il rinnovo disembra utopia, i tifosi vogliono l’esonero immediato Gennaroe il, un rapporto al capolinea. L’allenatore calabrese, scelto da Aurelio De Laurentiis a dicembre per sostituire Carlo Ancelotti, sembra destinato ad abbandonare la sua panchina al termine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AleGuerani : @GenCar5 Anche nel calcio è evidente il crollo del paese, ma ti pare che il Napoli le buschi dal Granada? - MaxBernardi23 : @domthewizard L'anno scorso come abbiamo fatto? Khedira a Novembre ha alzato bandiera bianca (in precedenza 2 parti… - VANTELEGEND : in campania e nello specifico a napoli è stata trovata una nuova variante di covid mai vista prima ma porca di quel… - 4n1mo51t1som1n4 : @SirBobGray Ne ha persi due davvero male: derby e Napoli. Bergamo è stato un crollo psicologico, dopo un 1T in cui… - corrmezzogiorno : #Napoli Legambiente: “Treni rock, trasporto lento” In otto anni crollo del 44% dei pend... -