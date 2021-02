Covid, stabile la curva dei contagi in Sicilia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si mantiene stabile la curva dei contagi Covid in Sicilia. Sono 480 i nuovi positivi che si registrano oggi, quattro in meno rispetto a ieri, con 24.774 tamponi processati e una incidenza di poco inferiore al 2,0% rispetto alla media nazionale del 4,8%. La regione è all’undicesimo posto nel numero dei nuovi casi giornalieri. Le Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si mantieneladeiin. Sono 480 i nuovi positivi che si registrano oggi, quattro in meno rispetto a ieri, con 24.774 tamponi processati e una incidenza di poco inferiore al 2,0% rispetto alla media nazionale del 4,8%. La regione è all’undicesimo posto nel numero dei nuovi casi giornalieri. Le

ilmattinodisici : Covid, stabile la curva dei contagi in Sicilia - tvoggi : CORONAVIRUS, 1573 POSITIVI E OLTRE 2MILA GUARITI Sono 1.573, di cui 77 sintomatici, i nuovi casi di Covid in Campan… - Mariang47614228 : RT @Mirith_: Secondo questi dati la situazione è stabile con meno ricoverati. Perchè allora si parla di zona rossa? - LiveSicilia : Covid, curva dei contagi stabile: in Sicilia calano i positivi e i ricoveri - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Covid, stabile in #Puglia il numero dei nuovi contagiati, ma ci sono altri 37 morti. @TgrRai Covid, trend stabile: 844… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stabile Giannelli (Anp) a colloquio con il ministro Bianchi: Esami di Stato, vaccini, reclutamento docenti e ATA ... come la capienza delle aule, e mantenere la dotazione aggiuntiva COVID dimensionamento istituzioni ... ma tale disposizione va resa permanente per garantire una guida stabile a un maggior numero di ...

Covid. Campania, sempre stabile la curva dei contagi Curva dei contagi stabile in Campania, dove il rapporto tra positivi e tamponi si mantiene sotto l'8% (7,91% oggi). I ... da 107 a 110, il numero dei pazienti in terapia intensiva; le degenze Covid ...

Covid: Lavevaz (Vda), zona bianca non è traguardo stabile Agenzia ANSA Covid, stabile la curva dei contagi in Sicilia Si mantiene stabile la curva dei contagi Covid in Sicilia. Sono 480 i nuovi positivi che si registrano oggi, quattro in meno rispetto a ieri, con 24.774 ...

Si stabilizza la curva dei contagi in provincia. Sono 222 i contagi da coronavirus in provincia di Ragusa, praticamente in linea con quelli di ieri (che erano 225). La curva di crescita dei contagi resta stabile nelle città iblee, ad eccezione di Vi ...

... come la capienza delle aule, e mantenere la dotazione aggiuntivadimensionamento istituzioni ... ma tale disposizione va resa permanente per garantire una guidaa un maggior numero di ...Curva dei contagiin Campania, dove il rapporto tra positivi e tamponi si mantiene sotto l'8% (7,91% oggi). I ... da 107 a 110, il numero dei pazienti in terapia intensiva; le degenze...Si mantiene stabile la curva dei contagi Covid in Sicilia. Sono 480 i nuovi positivi che si registrano oggi, quattro in meno rispetto a ieri, con 24.774 ...Sono 222 i contagi da coronavirus in provincia di Ragusa, praticamente in linea con quelli di ieri (che erano 225). La curva di crescita dei contagi resta stabile nelle città iblee, ad eccezione di Vi ...