Covid, linea dura Vaticano su no vax: rischio licenziamento (Di giovedì 18 febbraio 2021) linea dura del Vaticano nei confronti dei dipendenti no vax che rifiutano il vaccino anti coronavirus. Anche se la vaccinazione è su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia Commissione della Città del Vaticano, card. Giuseppe Bertello, prevede una serie di misure che vanno dal demansionamento sino al licenziamento. Per i dipendenti che non fanno il vaccino è previsto fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi invece si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute ci sono conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Il decreto di Bertello, pubblicato su Vaticanstate, mette nero su bianco che “si ritiene il sottoporsi alla vaccinazione la presa di una decisione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021)delnei confronti dei dipendenti no vax che rifiutano il vaccino anti coronavirus. Anche se la vaccinazione è su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia Commissione della Città del, card. Giuseppe Bertello, prevede una serie di misure che vanno dal demansionamento sino al. Per i dipendenti che non fanno il vaccino è previsto fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi invece si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute ci sono conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Il decreto di Bertello, pubblicato su Vaticanstate, mette nero su bianco che “si ritiene il sottoporsi alla vaccinazione la presa di una decisione ...

