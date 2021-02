Conferenza stampa Ranieri: «Con la Lazio ci vorrà la partita perfetta» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Claudio Ranieri ha parlato in vista di Lazio-Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita di sabato contro la Lazio. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Lazio – «Servirà la prova perfetta per strappare punti alla Lazio. La gara dell’andata non fa più testo, sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra. Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile e, nonostante qualche assenza, può contare su un organico di primissimo piano. Dal canto nostro siamo in crescita, abbiamo sofferto e vinto con la Fiorentina e sappiamo che ci sarà da lottare su ogni pallone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Claudioha parlato in vista di-Sampdoria Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato inin vista delladi sabato contro la. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Servirà la provaper strappare punti alla. La gara dell’andata non fa più testo, sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra. Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile e, nonostante qualche assenza, può contare su un organico di primissimo piano. Dal canto nostro siamo in crescita, abbiamo sofferto e vinto con la Fiorentina e sappiamo che ci sarà da lottare su ogni pallone». Leggi su Calcionews24.com

