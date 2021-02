Cna Roma | DI Niola | imprese preoccupate | assenza candidati stupisce

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)– “Da tanti anni, non solo negli ultimi cinque,non e’ stata amministrata in modo consono. Siamo a febbraio e i, a parte Carlo Calenda e la sindaca Raggi, non ci sono. Lene non vivono bene questa situazione.” “La Cna die’ disponibile a confrontarsi con tutti, ma vorrebbe trovare qualcuno con cui confrontarsi, considerando che siamo la piu’ grande realta’ presente in questa citta’ per quanto riguarda l’economia diffusa.” “Siamo davvero stupiti che non ci sia stata ancora una decisione in questo senso, abbiamo la bruttissima sensazione chesia vissuta dalla politica come una realta’ di risulta rispetto alle dinamiche nazionali, per cui siccome non hai trovato un posto nel Governo, allora forse ti candidi su ...