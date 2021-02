Ciampolillo, Salvini lo sfotte e lui insulta: «Pagliaccio». Leader e peones ormai pari sono (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal tormentato “sì” a Giuseppe Conte, asseverato via Var dalla presidente Casellati, al “no” sfrontato a Mario Draghi, anche questo espresso in zona Cesarini. Suo malgrado, il senatore Lillo Ciampolillo assurge a simbolo della friabilità del Parlamento. Anzi, a inconsapevole portabandiera dei contorcimenti dei 5Stelle dai quali proviene. Già, quanti di loro ancora celati dietri il paravento di un’ortodossia sempre più mal sopportata, vorrebbero essere al suo posto? Tanti, s’immagina. E sì, perché dopotutto Ciampolillo il fosso l’ha saltato e ora decide di testa sua, svincolato dalle liturgie di Rousseau, le intemerate di Grillo e le minacce di Crimi. E in fondo, lui, grillino lo è ancora. Ciampolillo ha votato “no” a Draghi Diversamente non avrebbe detto “sì” a Giuseppi e “no” a SuperMario. Ribelle quanto si vuole, ma comunque nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal tormentato “sì” a Giuseppe Conte, asseverato via Var dalla presidente Casellati, al “no” sfrontato a Mario Draghi, anche questo espresso in zona Cesarini. Suo malgrado, il senatore Lilloassurge a simbolo della friabilità del Parlamento. Anzi, a inconsapevole portabandiera dei contorcimenti dei 5Stelle dai quali proviene. Già, quanti di loro ancora celati dietri il paravento di un’ortodossia sempre più mal sopportata, vorrebbero essere al suo posto? Tanti, s’immagina. E sì, perché dopotuttoil fosso l’ha saltato e ora decide di testa sua, svincolato dalle liturgie di Rousseau, le intemerate di Grillo e le minacce di Crimi. E in fondo, lui, grillino lo è ancora.ha votato “no” a Draghi Diversamente non avrebbe detto “sì” a Giuseppi e “no” a SuperMario. Ribelle quanto si vuole, ma comunque nel ...

LegaSalvini : GOVERNO DRAGHI, MATTEO #SALVINI IN SENATO PER LA FIDUCIA: 'FINITA L'ERA DEI #CIAMPOLILLO' - stemar9288 : RT @claudiocerasa: Votano no Morra-Giarrusso-Paragone-Ciampolillo-Lannutti-Meloni-Sgarbi. Voterebbero no Dibba-Travaglio. Un governo che na… - gigitudine : @chedisagio Eh sì, pensa un po' che perfino il Salvator Mundi deve aspirare ad avere la fiducia di Toninelli. E di… - SecolodItalia1 : Ciampolillo, Salvini lo sfotte e lui insulta: «Pagliaccio». Leader e peones ormai pari sono - ivanvrit : RT @GiancarloDeRisi: Fiducia al Senato, l'ironia di Salvini e la stoccata a Conte: 'Noi ci siamo, non vediamo Ciampolillo ma ha ancora temp… -