Calenda: nessuna convergenza su Gualtieri, ho altro programma (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Se penso a una convergenza su Gualtieri? Certo che no. Ho fatto un lavoro, ho dato la disponibilita’ all’inizio per parlare, riparlare e discutere. Ormai sono passati mesi e ho girato quartiere per quartiere e buca per buca, ho fatto il programma e sono pronto a discutere con chiunque, ricordo che sono nel tavolo del centrosinistra”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a Tagada’ su La7. Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Se penso a unasu? Certo che no. Ho fatto un lavoro, ho dato la disponibilita’ all’inizio per parlare, riparlare e discutere. Ormai sono passati mesi e ho girato quartiere per quartiere e buca per buca, ho fatto ile sono pronto a discutere con chiunque, ricordo che sono nel tavolo del centrosinistra”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, intervenendo a Tagada’ su La7.

