Braga - Roma 0 - 1 diretta | anche Ibanez va ko Fonseca inserisce Villar

(Di giovedì 18 febbraio 2021) 52' -ha avuto la peggio nel contrasto con Soprar.50' - Proteste portoghesi per un contatto in area di riogre trae Soprar. Episodio dubbio ma per Kovacs è ...

forzaroma : #BragaRoma, problemi fisici per #Cristante e #Ibanez: i due costretti al cambio #ASRoma - LAROMA24 : Braga-Roma, espulso Esgaio: salterà il match di ritorno all'Olimpico #AsRoma - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Roma! Braga [0] x [2] Roma UEFA Europa League - 2020/2021 - 32 Avos de Final - Ida 60 minuto(s) - BlogRoma : RT @ilRomanistaweb: ?? Ibanez costretto ad uscire. Fonseca ridisegna la squadra: Karsdorp centrale di destra, Veretout esterno destro di cen… - corgiallorosso : LIVE Braga-Roma 0-1 (5' Dzeko) – 60' Altro gol annullato a Mkhitaryan per leggero fuorigioco -

Ultime Notizie dalla rete : Braga Roma

Sporting(3 - 4 - 2 - 1): Matheus; Esgaio, V. Tormena, Nuno Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; R. Horta, Sporar, Galeno All: Carvalhal(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 1): INTERVALLO0 - 1 : si va all'intervallo con questo risultato nella partita d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, grazie al gol della...Riprende il cammino europeo della Roma di Paulo Fonseca, di scena in Portogallo sul campo del Braga per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Come di consueto, Vocegiallorossa.it vi forn ...Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match. L'arbitro si può avvalere del VAR (video assistant referee) e del suo assistente per quattro ...