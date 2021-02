Bilancia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è un buon momento per essere ossessionata da vaghe astrazioni, fantasie causate dalla paura e possibilità immaginarie. È invece un periodo favorevole per impegnarti in cambiamenti intimi e concreti. Ti consiglio anche di non arrabbiarti... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è un buon momento per essere ossessionata da vaghe astrazioni, fantasie causate dalla paura e possibilità immaginarie. È invece un periodo favorevole per impegnarti in cambiamenti intimi e concreti. Ti consiglio anche di non arrabbiarti... Leggi

ManlioDS : Dati #ISTAT sul '20 ?? export -9.7% tendenziale (nostri competitor fino a -17%) con +3.3 congiunturale nel IV trime… - stylesxaraihc : @RebeccS91 toro, ma non sto molto appreso all’astrologia. Solo lo scorso mese ho scoperto che sono ascendente bilan… - RosPalumbo71 : RT @ilmarziano1: Oroscopo: Ariete Possibili mal di testa Toro Tutto bene, facendo le corna Gemelli Nati con la camicia Leone Ogni m… - iinsvmnia : non lo so, bilancia? - RisparmioAdesso : ?? #Philips HR2382/15 Avance Collection Macchina per Preparare #Pasta Fresca con Bilancia Integrata, Programmi Autom… -