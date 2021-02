Aggredito a Ischia per una lite stradale | in sette denunciati

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I Carabinieri della Compagnia dihanno denunciatopersone a Barano d’che ieri sera hannoun giovane di 22 anni per unascoppiata per motivi di viabilità. I, tutti ischitani e di età compresa tra i 21 ed i 36 anni, avevano sorpassato con una manovra azzardata l’auto della vittima che, dopo averli incrociati di nuovo, chiedeva di guidare ad andatura più moderata: per tutta risposta venivacon calci e pugni e veniva anche danneggiata la vettura. Alcuni amici della vittima hanno allertato i militari che intervenivano prontamente evitando conseguenze peggiori al ragazzo; i carabinieri fermavano quindi lepersone, ...

SkyTG24 : Ischia, aggredito durante lite per motivi di viabilità: 7 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito Ischia

Sky Tg24

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Fiumi di droga nel Napoletano, raffica di arresti e sequestri LA STORIA, prima di essere arrestato ingerisce due ovuli con droga:... IL CASO Street art in chiesa, ...... haanche loro. L'uomo aveva precedenti, le violenze andavano avanti da molto tempo. Napoli, aggredisce moglie e poliziotti Un 29enne originario di Lacco Ameno, sull'isola d', è stato ...Ischia (Na) – I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno denunciato sette persone a Barano d’Ischia che ieri sera hanno aggredito un giovane di 22 anni per una lite scoppiata per motivi di ...Lo hanno inseguito e picchiato con calci e pugni. Sette contro uno. L’aggressione a Barano d’Ischia nella serata del 17 febbraio intorno alle 22. Distribuiti in 2 auto, i sette giovani tra i 22 e i 36 ...