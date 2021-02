Vaccini | a Napoli parte la campagna al personale scolastico | dosi Astrazeneca per 482 operatori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutila vaccinazione per ildelle scuole del territorio dell‘Asl2 Nord: 482riceveranno la prima dose di vaccinonella giornata di oggi presso gli ospedali di Pozzuoli e Frattamaggiore. Si tratta della prima vaccinazione effettuata suscolastici in Regione Campania e da’ il via all’utilizzo del vaccinosul territorio regionale. I 482che si sottoporranno a vaccinazione oggi hanno tutti un’eta’ inferiore ai 55 anni. Per le scuole dell’Asl2 Nord, si legge in una nota, hanno gia’ aderito in 1194 tra cui 917 docenti, 247 ATA (Amministrativi, Tecnici, Ausiliari) e 30 dirigenti scolastici. Questo ...