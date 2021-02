Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni 17 febbraio 2021: la scelta di Maurizio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, mercoledì 17 febbraio, a partire dalle 14.45. Cosa succederà oggi? Ci saranno colpi di scena? Ieri la puntata si è conclusa con Gemma, in abito sexy, che cercava di provocare e “ammaliare” Maurizio G. Ci sarà riuscita? Come continuerà Uomini e Donne in versione “Il Segreto”? “Tempo una settimana e sceglierò” – aveva detto Maurizio G messo alle strette dalla conduttrice Maria De Filippi. Ricordiamo che il cavaliere da poco nel programma, oltre a Gemma, starebbe uscendo anche con un’altra dama, Maria Tona e proprio da quest’ultima sembrerebbe essere più attratto. Eppure, secondo la padrona di casa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, mercoledì 17, a partire dalle 14.45. Cosa succederà oggi? Ci saranno colpi di scena? Ieri la puntata si è conclusa con Gemma, in abito sexy, che cercava di provocare e “ammaliare”G. Ci sarà riuscita? Come continueràin versione “Il Segreto”? “Tempo una settimana e sceglierò” – aveva dettoG messo alle strette dalla conduttrice Maria De Filippi. Ricordiamo che il cavaliere da poco nel programma, oltre a Gemma, starebbe uscendo anche con un’altra dama, Maria Tona e proprio da quest’ultima sembrerebbe essere più attratto. Eppure, secondo la padrona di casa ...

