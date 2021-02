Una Vita Anticipazioni 18 febbraio 2021: Santiago non è chi dice di essere! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 18 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia ha dei dubbi sull'identità di Santiago, l''uomo infatti, non sembra ricordare nulla del loro passato... Leggi su comingsoon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Scopriamo ledi Una, per la puntata del 18. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia ha dei dubbi sull'identità di, l''uomo infatti, non sembra ricordare nulla del loro passato...

matteosalvinimi : #Salvini: #Lockdown? Dalla comunità scientifica a supporto del governo serve una proposta unica e nelle sedi opport… - HuffPostItalia : È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio: C’è vita nei giallorosa. Una sponda per Conte - titchelabbb : RT @edoruta: “Sai cosa? La sua poca attenzione. Samantha ha capito più cose di me e della mia vita rispetto a Dayane. Per questo mi è venut… - moonsunshidae : RT @edoruta: “Sai cosa? La sua poca attenzione. Samantha ha capito più cose di me e della mia vita rispetto a Dayane. Per questo mi è venut… -