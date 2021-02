Una brutta Juve cade 2-1 a Oporto, gol di Chiesa (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Finisce 2-1 l'andata degli ottavi di finale di Champions League della Juventus contro il Porto. Una rete di Chiesa nel secondo tempo ha evitato il peggio lasciando aperta la speranza di una rimonta per la partita di ritorno. Una partita sofferta per i bianconeri che sono passati in svantaggio all'inizio del match, al 2' grazie alla rete di Taremi che ha approfittato di un passaggio sbagliato di Bentancur per Szczesny. Nel primo tempo la Juve è apparsa poco determinata e molto lenta e incapace di rimontare. Al 35' un infortunio al polpaccio destro costringe all'uscita Chiellilni, che viene sostituito da Demiral. Inutili i tentativi della Juve di pareggiare con Demiral di testa e Rabiot in rovesciata. Alla ripresa il Porto sorprende ancora i bianconeri dopo appena pochi secondi con una rete di Marega che sfrutta un'altra distrazione difensiva dopo un passaggio ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Finisce 2-1 l'andata degli ottavi di finale di Champions League della Juventus contro il Porto. Una rete dinel secondo tempo ha evitato il peggio lasciando aperta la speranza di una rimonta per la partita di ritorno. Una partita sofferta per i bianconeri che sono passati in svantaggio all'inizio del match, al 2' grazie alla rete di Taremi che ha approfittato di un passaggio sbagliato di Bentancur per Szczesny. Nel primo tempo la Juve è apparsa poco determinata e molto lenta e incapace di rimontare. Al 35' un infortunio al polpaccio destro costringe all'uscita Chiellilni, che viene sostituito da Demiral. Inutili i tentativi della Juve di pareggiare con Demiral di testa e Rabiot in rovesciata. Alla ripresa il Porto sorprende ancora i bianconeri dopo appena pochi secondi con una rete di Marega che sfrutta un'altra distrazione difensiva dopo un passaggio ...

