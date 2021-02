Stop al freddo | nel weekend un assaggio di primavera

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Ilha i giorni contati. Secondo il Centro Meteo Italiano, sull'Italia è in rimonta l'alta pressione che porterà condizioni meteo in prevalenza stabili da Nord a Sud. I cieli risulteranno localmente nuvolosi o molto nuvolosi soprattutto al Centro-Nord e non sono escluse pioviggini intermittenti su Liguria e alta Toscana. Nel corso delun anticiclone sub-tropicale si sposterà sul Mediterraneo centrale portando un clima piuttosto mite con un vero e proprio anticipo diche potrebbe durare per buona parte dell'ultima decade di febbraio. La situazione meteo potrebbe incastrarsi con l'anticiclone bloccato per parecchi giorni e con piogge rimandate forse alla fine di febbraio. Possibili temperature anche di 8-10 gradi sopra media entro l'inizio della prossima settimana su tutta la Penisola.