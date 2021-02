Star Wars: la trilogia di Rian Johnson è ancora in fase di sviluppo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su Twitter arriva la conferma che il coinvolgimento di Rian Johnson nello sviluppo di una nuova trilogia di Star Wars esterna alla Skywalker Saga prosegue. La trilogia di Star Wars firmata da Rian Johnson sarebbe ancora in fase di sviluppo. Dopo mesi di silenzio ad aggiornarci sull'evoluzione del progetto è una giornalista di USA Today che ha avuto una recente conversazione col regista. La giornalista Sariah Wilson ha twittato un messaggio in cui si legge: "Posterò questa informazione perché vedo che sto ricevendo un sacco di richieste. Sì, La trilogia di Star Wars di Rian ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su Twitter arriva la conferma che il coinvolgimento dinellodi una nuovadiesterna alla Skywalker Saga prosegue. Ladifirmata dasarebbeindi. Dopo mesi di silenzio ad aggiornarci sull'evoluzione del progetto è una giornalista di USA Today che ha avuto una recente conversazione col regista. La giornalista Sariah Wilson ha twittato un messaggio in cui si legge: "Posterò questa informazione perché vedo che sto ricevendo un sacco di richieste. Sì, Ladidi...

youkeepmeright_ : questo è il problema di star wars, parte bene ma prima o poi si perde. - starwarsnewsit : Star Wars: Gina Carano svela come reagì Lucasfilm ai 'tweet transfobici' - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: la trilogia di Rian Johnson è ancora in fase di sviluppo - _wandervlust : Non io che ho sognato Luke Skywalker crepare per via di Dart Fener (il cattivo????) senza aver mai visto Star Wars in vita mia - ta3bish : La mia prof è fan di Star Wars Io vado così all'esame -