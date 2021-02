Si è spento Claudio Sorrentino | doppiatore di Mel Gibson e John Travolta

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È venuto a mancare a Roma a 75 anni Si èa Roma a 75 anni,, celebre nel mondo del cinema per la sua carriera comema che era anche attore e conduttore. La sua voce era quella, nelle pellicole italiane di Mele di Bruce Willis., nato nella capitale il 18 luglio del 1945 è venuto a mancare a causa del Covid per cui era ricoverato in una clinica romana. Aveva iniziato recitare da piccolo a tetro con compagnie importanti per poi iniziare negli anni 50 la carriera daalternandola a qualche esperienza in tv come conduttore. Ha prestato la sua voce anche a Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gérard Depardieu, Daniel Day-Lewis, Russell Crowe, sia in serie tv che in ...