Scuola e Covid | alla “Carlo Alberto Alemagna” partiti i test

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sguardi coraggiosi e timore celato sotto la mascherina tra i piccoli alunni dellaelementare, a Torrione, il primo istituto dove questa mattina l’amministrazione comunale di Salerno ha dato ufficialmente il via allo screening sulla popolazione scolastica. Tantissime le adesioni, anche maggiori delle aspettative come ha confermato la dirigente scolastica Maristella Fulgione che, con il sindaco di Salerno, Enzo Napoli e l’assessoreEva Avossa ha ufficialmente dato il viacampagna che servirà a verificare l’esistenza di possibili asintomatici nella popolazione scolastica, alunni ma anche personale docente e ata. Domani lo screening proseguirà nel quartiere di Pastena e coinvolgerà le media ...

