Scontro frontale sulla statale Adriatica morta giovane donna

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Teramo - In unotra due auto lungo laa Pineto, nei pressi della torre di Cerrano, èuna, Arianna Husejnovic di soli 24 anni. Ladi Silvi, stava facendo rientro a casa dal luogo di lavoro dove aveva appena finito il turno di lavoro notturno alla guida della sua Pegeuot quando intorno alle 6,40 si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta guidata da F.M. di 34 anni I soccorsi allertati da alcuni passanti giunti sul posto hanno trovato lain condizioni gravissime ed hanno cercato di strapparla alla morte, ma ha nulla sono valse tutte le manovre dei sanitari laè spirata subito dopo il loro arrivo. Sul luogo anche i vigili del fuoco, la polizia ...

tra due auto sulla statale Adriatica a Pineto , in provinvia di Teramo , nei pressi della torre di Cerrano. Nel violento impatto ha perso la vita C. A., ragazza di 24 anni di Silvi, ...Poco dopo, sempre nella stessa galleria, si è registrato unotra un'auto e un furgone. Sul posto è confluito il personale medico del 118, tre ambulanze (due della Croce Verde ...Sul posto anche il magistrato di turno Stefano Giovagnoni. Ora si dovrà capire cosa abbia causato lo scontro frontale tra le due vetture.TERAMO – Tragico incidente mortale oggi verso le 7 di stamattina sulla statale 16, nel comune di Pineto, in provincia di Teramo. A perdere la vita una ragazza 25enne residente a Silvi Marina, di nazi ...