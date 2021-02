Processo Ilva, il pm: «Condannate Nichi Vendola a 5 anni». L’ex-governatore: «Sono sereno» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Condannate l’imputato Nichi Vendola a cinque anni di reclusione». È la richiesta del pm al termine della requisitoria nel Processo Ambiente svenduto sul presunto disastro ecologico causato dall’Ilva di Taranto. Quella a carica delL’ex-governatore della Puglia è solo una delle condanne richiesta dalla Procura. Quelle più dure riguardano Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dello stabilimento. Per loro il pm ha chiesto rispettivamente 28 anni e 25 anni di carcere. Identica condanna (28 anni) il procuratore ha chiesto per gli ex-dirigenti del colosso siderurgico Girolamo Archinà e Luigi Capogrosso. Venti anni per Adolfo Buffo e 17 per L’ex presidente di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «l’imputatoa cinquedi reclusione». È la richiesta del pm al termine della requisitoria nelAmbiente svenduto sul presunto disastro ecologico causato dall’di Taranto. Quella a carica deldella Puglia è solo una delle condanne richiesta dalla Procura. Quelle più dure riguardano Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dello stabilimento. Per loro il pm ha chiesto rispettivamente 28e 25di carcere. Identica condanna (28) il procuratore ha chiesto per gli ex-dirigenti del colosso siderurgico Girolamo Archinà e Luigi Capogrosso. Ventiper Adolfo Buffo e 17 perpresidente di ...

