Postazione smart working | sedie ergonomiche | tastiere e mouse wireless

Leggi su huffingtonpost

L'organizzazione è tutto in questo momento: soprattutto se si lavora da casa, se ci sono spazi da condividere e da tenere in ordine. Il problema però è che non tutti ci siamo trovati pronti per il lavoro da casa, c'è chi si è aggiustato come ha potuto, condalla cucina, con tavoli usati come scrivanie. Non si è trattato sempre di una scelta azzeccata però. In tanti hanno iniziato a patire problemi di schiena, collo (ma anche gomiti), dovuti a posture sbagliate davanti ai laptop, posizionati sempre troppo in basso rispetto l'altezza degli occhi, o davanti a schermi, spesso troppo ...