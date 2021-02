Napoli, Osimhen e la variante covid: il club non conferma (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Polemiche attorno alla vicenda relativa al centravanti nigeriano Victor Osimhen e la possibilità di aver portato la variante da covid dalla sua festa di compleanno. Nelle scorse ore sembrava certa la notizia ma il Napoli non ha confermato. Il Napoli non conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città secondo cui Viktor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata la variante del covid19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di Napoli. Il club azzurro, interpellato dall’ANSA, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tampini dei suoi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Polemiche attorno alla vicenda relativa al centravanti nigeriano Victore la possibilità di aver portato ladadalla sua festa di compleanno. Nelle scorse ore sembrava certa la notizia ma ilnon hato. Ilnonné smentisce la notizia che sta circolando in città secondo cui Viktorsarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata ladel19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di. Ilazzurro, interpellato dall’ANSA, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tampini dei suoi ...

ciropellegrino : Va data o no la notizia che è un calciatore, #Osimhen colui che ha portato a #Napoli la variante del #Covid, di ri… - ciropellegrino : È #Osimhen il professionista che ha portato a #Napoli la #variante del virus #Covid @napolista - pamelaamadeo : RT @ciropellegrino: Dunque smentito dal Policlinico Federico II che il calciatore #Osimhen sia stato infettato da (finora) rara variante #C… - Ruggero1991 : RT @claudioruss: L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'non è lui il professionista proveniente… - RikyCatapano : L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'non è lui il professionista prov… -