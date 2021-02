Morte Cutolo, sui social ancora “rispetto” per il professore: “‘Tu sì che eri un grande uomo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Era il camorrista per eccellenza Raffaele Cutolo, fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata morto nel reparto sanitario del carcere di Parma, lo stesso dove spirò a fine 2017 Totò Riina, dopo una lunga malattia. Aveva 79 anni ed era il carcerato al 41bis più anziano. Non si sono fatti attendere i commenti dei concittadini di Cutolo, alla notizia della Morte del boss indiscusso della nuova camorra organizzata di Ottaviano, sua città natale, dove vivono ancora la moglie, la figlia, ed altri parenti. ”Tu sì che eri un grande uomo, ti sei fatto la galera con dignità”, si legge in un commento. ”Una vita in carcere, ora spero che tu possa essere in pace”. Commenti che ricordano che il boss non si è mai pentito, e che cozzano con quello del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Era il camorrista per eccellenza Raffaele, fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata morto nel reparto sanitario del carcere di Parma, lo stesso dove spirò a fine 2017 Totò Riina, dopo una lunga malattia. Aveva 79 anni ed era il carcerato al 41bis più anziano. Non si sono fatti attendere i commenti dei concittadini di, alla notizia delladel boss indiscusso della nuova camorra organizzata di Ottaviano, sua città natale, dove vivonola moglie, la figlia, ed altri parenti. ”Tu sì che eri un, ti sei fatto la galera con dignità”, si legge in un commento. ”Una vita in carcere, ora spero che tu possa essere in pace”. Commenti che ricordano che il boss non si è mai pentito, e che cozzano con quello del ...

