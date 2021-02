Milly Carlucci ha fatto arrabbiare Elisa Isoardi?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.spiega tutto: ecco perchè Caterina Balivo è stata scelta al posto diper “Il Cantante Mascherato”.e Caterina Balivo: come mai ha scelto lei e al posto diper Il Cantante Mascherato? In questi giorni si è diffuso il retroscena dietro alla giuria del nuovo show; pare

ha rilasciato una lunga intervista al portale Tiscali dove ha parlato degli ascolti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato , in netto calo rispetto a quelli dell'anno scorso (...La seconda edizione de Il Cantante Mascherato arranca agli ascolti tv , ma non ditelo a. La conduttrice sbotta in una intervista rilasciata a Notizie Tiscali: "Noi stiamo cercando di tenere compagnia alla gente e in questo periodo non si può scadere nell'egoismo". Forse c'...Milly Carlucci spiega tutto: ecco perchè Caterina Balivo è stata scelta al posto di Elisa Isoardi per "Il Cantante Mascherato".Porta a Porta compie 25 anni, Bruno Vespa e il talk che ha cambiato la televisione italiana: ecco tutto quello che dovreste sapere.