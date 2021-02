' Milano è tutta un bar all' aperto' | quartieri in rivolta contro i dehor Il presidente Epam | ' Servono a sopravvivere'

msgelmini : Finalmente il Duomo di Milano ha riaperto ai visitatori dopo mesi di chiusura forzata. Che sia una vera ripartenza… - rem81 : RT @LeonardoPanetta: Bollate, uno dei paesoni dell’Hinterland dove sono cresciuto, è zona rossa. Bollate confina con altri 7 - 8 paesi che… - leggoit : «Milano è tutta un bar all'aperto»: quartieri in rivolta contro i dehor. Il presidente Epam: «Servono a sopravviver… - G_A_V_76 : RT @LeonardoPanetta: Bollate, uno dei paesoni dell’Hinterland dove sono cresciuto, è zona rossa. Bollate confina con altri 7 - 8 paesi che… - micheled2869 : RT @LeonardoPanetta: Bollate, uno dei paesoni dell’Hinterland dove sono cresciuto, è zona rossa. Bollate confina con altri 7 - 8 paesi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tutta

Leggo.it

'Dappertutto è una distesa di dehor, come sefosse diventataun bar all'aperto, un immenso ristorante o tavola calda alla faccia del divieto di assembramento e a discapito dei posti auto per i residenti, occupati dai plateatici'. ...Per l'infettivologo del Sacco dinecessario valutare un nuovo lockdown rigoroso come quello disposto perItalia nel marzo scorso: 'Chi, compreso il sottoscritto, vi dice 'bisogna chiudere di più' può incorrere nel ...Bollate, Viggiù, Mede, Castrezzato: i comuni zona rossa in Lombardia dalle 18 di mercoledì 16 febbraio per i contagi da variante inglese.Spaccio in pieno giorno, insulti ai residenti e tre agenti finiti all’ospedale, Barriera di Milano è una giungla. Ora Basta” Vanno all’attacco gli esponenti di Fratelli dIt ...