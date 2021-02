Mauro Corona cade in montagna e si fa male a una spalla. Le parole di Bianca Berlinguer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ieri a scialpinismo mi son danneggiato una spalla. Potevano essere entrambe. E anche la testa. Morale? Sono fortunato“. parole di Mauro Corona che durante un’escursione sulle montagne di Erto, in Friuli, ha avuto un incidente. E il post su Facebook ha portato allo scrittore tantissimi auguri dai suoi tanti follower. Ma gli ‘auguri di pronta guarigione’ ai quali forse Corona tiene di più sono quelli di “Bianchina”: “Un grande abbraccio a Mauro Corona che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero”, ha scritto la Berlinguer. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ieri a scialpinismo mi son danneggiato una. Potevano essere entrambe. E anche la testa. Morale? Sono fortunato“.diche durante un’escursione sulle montagne di Erto, in Friuli, ha avuto un incidente. E il post su Facebook ha portato allo scrittore tantissimi auguri dai suoi tanti follower. Ma gli ‘auguri di pronta guarigione’ ai quali forsetiene di più sono quelli di “Bianchina”: “Un grande abbraccio ache neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto unae fratturato la testa dell’omero”, ha scritto la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

